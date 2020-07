Mais dois frigoríficos de MS suspendem atividades por causa da Covid-19 entre funcionários

Boibras em São Gabriel teve funcionários com covid - (Foto: Arquivo)

Mais dois frigoríficos do interior do Estado, em Juti e São Gabriel do Oeste, a 311 e 139 km de Campo Grande, respectivamente, tiveram que suspender as atividades por conta de casos positivos de coronavírus entre os funcionários. Após requerimento do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul aos Departamentos de Vigilância Epidemiológica dos municípios de Juti e São Gabriel do Oeste, foram feitas diligências nas plantas frigoríficas Frizelo e Boibrás, com o intuito de verificar se as indústrias estão cumprindo medidas sanitárias previstas em recomendação encaminhada pela instituição.

Em Mato Grosso do Sul, surtos de covid-19 já provocaram a suspensão das atividades de abate e processamento de carne em indústrias situadas em Bonito, Guia Lopes da Laguna e Rochedo.

No último sábado (11), equipes das Secretarias de Saúde de Juti e Caarapó coletaram amostras respiratórias dos cerca de 350 funcionários do frigorífico Frizelo visando a eventual detecção do novo coronavírus, depois que alguns funcionários da indústria testaram positivo para a doença. A empresa, em conjunto com o governo estadual, decidiu interromper as atividades por sete dias, contados a partir desta terça-feira (14). Boletim da Secretaria Estadual de Saúde aponta 232 pessoas infectadas pelo coronavírus em São Gabriel do Oeste, 55 em Caarapó e 36 em Juti.

A meta do MPT com as inspeções, é saber quantos casos confirmados de Covid-19 existem entre os empregados das empresas, se há funcionários que residem com pessoas que tiveram diagnóstico positivo da doença e quais providências as indústrias têm adotado para evitar a proliferação da Covid-19 em seus ambientes laborais e garantir a proteção tanto dos trabalhadores diretos quanto dos prestadores de serviços.

Representante legal da Frizelo Frigoríficos Ltda. também foi notificado a informar, no prazo de até 48 horas, acerca da situação de contágios, retratada em notícias veiculadas na imprensa local.