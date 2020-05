Mais de mil: MS ultrapassa marca e registra 1.023 casos confirmados com 99 contaminados

Os casos não param de subir em MS - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os casos confirmados não param de subir em MS. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta manhã (25) são 99 casos confirmados, totalizando 1.023 pessoas contaminadas. Os casos registrados na última semana representam 40% do total de infectados desde março. A estimativa é de que são quatro contaminado por hora em MS.

Dos 1023 casos confirmados, 616 estão em isolamento domiciliar, 350 estão sem sintomas e já estão recuperados. 40 estão internados, sendo 9 em hospitais públicos e 14 em hospitais privados. Foram registrados 17 óbitos.

Dos testes positivos das últimas 24 horas, Dourados liderou com 25, Guia Lopes da Laguna com 22, 15 em Três Lagoas e 9 em Campo Grande.

Pelo menos 55% são homens e 45% são mulheres. A maioria dos casos são entre pacientes de 30-39 anos com 28,7%, seguida de 20-29 anos com 21,4% e 40-49 anos com 20,45%.

Confira os quadros representando os dados em MS: