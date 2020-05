Maioria dos leitores do portal "A Crítica" é a favor do uso obrigatório da máscara em locais públicos

Homem com máscara respiratória no ônibus - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Foi aprovado neste mês pela Câmara em Brasília um projeto de lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos e privados acessíveis à população enquanto durar a emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus. Com a aprovação, o texto seguirá para apreciação do Senado.

Pelo texto, a obrigatoriedade se estende também a vias e transportes públicos. O texto prevê multa a quem descumprir a medida, mas o valor será definido pelos estados e municípios.

Inicialmente, o projeto estipulava valor da multa em até R$ 300 dobro em caso de reincidência, mas, durante a votação dos destaques (proposta de alteração de pontos específicos), os deputados resolveram tirar o valor por entenderem que compete a cada estado ou município definir.

A enquete disponível no portal A Crítica desde o dia 20 e encerrada hoje (30) quis saber: Você é a favor do uso obrigatório da máscara de proteção em locais públicos?

O levantamento apontou que 87% concordam e 12% eram contra a decisão.

No enunciado das alternativas, quem votou a favor do uso obrigatório, acredita estarmos vivendo em um momento de pandemia e usar a máscara é um dos principais itens para evitar a proliferação do vírus. Já quem votou ser contra, argumentava que estamos em 2020 e essa imposição feria com a liberdade de escolha tida como um direito básico do cidadão.

Nova enquete

Em um protocolo atualizado para o uso do medicamento cloroquina no tratamento da Covid-19 está sendo preparado pelo Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, o uso do medicamento será indicado também em casos leves. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro defende o uso do medicamento, alguns profissionais da saúde já se pronunciaram e indicaram que a cloroquina não tem eficácia comprovada.

O portal A Crítica quer saber: Você é a favor do uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19?