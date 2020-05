Maioria dos leitores do portal "A Crítica" não conhece alguém que tenha contraído a Covid-19

A situação preocupa autoridades, mas fazendo uma comparação, MS ainda está abaixo da média registrada em outros Estados do País - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mato Grosso do Sul é o último Estado do Brasil quando se trata de casos confirmados de coronavírus, de acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde e divulgado no começo desde mês, MS ocupava o 27º lugar no ranking. Atualmente o Estado tem 693 casos confirmados de Covid-19 e 17 óbitos.

A situação preocupa autoridades, mas fazendo uma comparação, MS ainda está abaixo da média registrada em outros Estados do País. Prefeitos de vários municípios assinaram decretos com diversas medidas de biossegurança, para evitar a proliferação do vírus.

Nesse cenário, é comum ouvirmos que um vizinho, um colega ou um parente estão com Covid-19. A enquete disponível no portal A Crítica desde o último sábado (16) e encerrada hoje (20) queria saber se você conhece alguém próximo que tenha contraído o coronavírus.

O levantamento apontou que 77% não conhecem e 22% conhecem alguém próximo que tenha contraído a Covid-19.

Diversas ações foram tomadas atendendo as orientações do Centro de Operações Especiais contra o Coronavírus (Coe-MS) – criado no mês de janeiro – e em conjunto com governo federal, prefeituras e outros poderes.

Nova enquete

A Câmara Federal aprovou na última quarta-feira (13) o texto-base de um projeto de lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos e privados acessíveis à população enquanto durar a emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus. A proposta prevê multa de R$ 300 para quem descumprir a regra, e o dobro desse valor em caso de reincidência. O uso da máscara se estende também a vias e transportes públicos. A sanção nesse valor será aplicada somente se não houver normas estaduais ou municipais que estabeleçam multa igual ou semelhante.

O portal A Crítica quer saber: Você é a favor do uso obrigatório da máscara respiratória em locais públicos?