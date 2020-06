Maioria dos leitores do portal "A Crítica" é contra o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19

O Ministério da Saúde divulgou orientações para ampliar o acesso de pacientes com Covid-19 ao tratamento nos primeiros dias de sintomas, no Sistema Único de Saúde (SUS) - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em abril, um estudo realizado no Brasil sobre o uso de cloroquina para tratar pacientes com sintomas do novo coronavírus foi interrompido depois que 11 pessoas morreram. Os pesquisadores descobriram que uma dose alta do medicamento pode levar a quadros severos de arritmia ou batimentos cardíacos irregulares.

Porém no mês passado, o Ministério da Saúde divulgou orientações para ampliar o acesso de pacientes com Covid-19 ao tratamento nos primeiros dias de sintomas, no Sistema Único de Saúde (SUS). O documento traz a classificação dos sinais e sintomas da doença, que pode variar de leve a grave; e a orientação para prescrição a pacientes adultos de dois medicamentos associados à azitromicina: a cloroquina e o sulfato de hidroxicloroquina.

No documento divulgado pelo Ministério, a escolha do melhor tratamento para a doença pode variar de acordo com os sinais e sintomas e a fase em que o paciente se encontra. Esses dois medicamentos já eram indicados para casos graves, hospitalizados.

Por enquanto a produção da cloroquina nos laboratórios brasileiros e os contatos internacionais para trazer ao Brasil estão a todo vapor. A cloroquina já era ofertada no SUS para pessoas com malária.

O uso da cloroquina foi o principal motivo da queda de dois ministros na pasta da Sáude. Bolsonaro já garantiu que o ministério iria mudar o protocolo do medicamento para liberar o uso em todos os casos. Luiz Henrique Mandetta já alegou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pretendia alterar a bula da cloroquina para incluir recomendação para o tratamento da Covid-19.

Já Nelson Teich fazia alertas sobre o uso da cloroquina. O ex-ministro alertava que o remédios tem efeitos colaterais e que qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica.

A enquete disponível no portal A Crítica desde o último sábado (30) até hoje (5) quis saber: Você é a favor do uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19?

O levantamento apontou que 65% não concordam e 34% concordam com o uso da cloroquina.

Nova enquete

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, já admitiu ser a favor do adiamento das eleições deste ano, desde que seja pelo mínimo tempo necessário. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, defende o diálogo entre as instituições antes de qualquer decisão.

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, divulgou uma carta aberta ao Congresso Nacional em favor da não realização das eleições municipais deste ano no país.

Assinado por Caravina, o documento é avalizado pela CNM (Confederação Nacional de Municípios), pelo MMM (Movimento Mulheres Municipalistas), por associações microrregionais de municípios, prefeitos e prefeitas de Mato Grosso do Sul, defendem a prorrogação dos atuais mandatos e realização de eleições gerais em 2022, coincidindo com a disputa presidencial , governos estaduais e por cargos no Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas.

O portal A Crítica quer saber: Você é a favor do adiamento das eleições municipais?