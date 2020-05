Laboratório de Universidade recebe 53 testes de frigorífico para análise de coronavírus

Para a participação na testagem, a UFGD conta com a colaboração do HU-UFGD (Hospital Universitário da UFGD), que tem cedido roupas privativas, sapatos impermeáveis e profissionais especializados da área da saúde - Foto: Divulgação

O LPCS (Laboratório de Pesquisas em Ciências da Saúde) da UFGD começou a funcionar oficialmente nesta segunda-feira (25) e já recebeu 53 amostras para análise. Segundo a professora responsável pelo local, Herintha Coeto Neitzke Abreu, o material coletado é oriundo da empresa JBS e deve ter resultados prontos em até 48 horas.



A equipe, que hoje conta com técnicos de laboratórios das FCS (faculdades de Ciências da Saúde) e de FCBA (Ciências Biológicas e Ambientais), terá condições de analisar cerca de 50 amostras de material coletado por dia. Para isso, todo o espaço teve que passar por adequações, conforme recomendações sanitárias municipal e estadual.



A ideia, também, é que o Laboratório analise as amostras oriundas do serviço de testagem para covid-19 via drive thru de Dourados, que agora passará a funcionar de segunda a sexta-feira, conforme informações do governo estadual, no quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Dourados, localizado na avenida Presidente Vargas, 1167, Vila Progresso.



A parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e a Universidade, com destaque para as pró-reitorias de Administração e de Pós-graduação e Pesquisa, além de conceder maior celeridade aos resultados dos testes, promoverá o desafogamento do LACEN (Laboratório Central), em Campo Grande, até então responsável pela análise de todas as amostras coletadas nos quatro pontos de drive thru do estado – Dourados, Campo Grande, Três Lagoas e Corumbá.



Para a participação na testagem, a UFGD conta com a colaboração do HU-UFGD (Hospital Universitário da UFGD), que tem cedido roupas privativas, sapatos impermeáveis e profissionais especializados da área da saúde. Os insumos para uso do LPCS, em sua maioria, foram adquiridos pela Universidade, mas também houve montante repassado pelo LACEN e doado por docentes que realizam pesquisas no laboratório.