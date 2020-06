Jornalistas de Campo Grande poderão realizar teste rápido gratuito esta semana

Da Redação com Assessoria

Serão priorizados profissionais que estão na “linha de frente” e do grupo de risco - (Foto: Reuters/Ueslei Marcelino/Direitos Reservados)

Por solicitação do Sindjor-MS (Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul), a SES (Secretaria Estadual de Saúde) irá promover a testagem para a Covid-19 nos jornalistas de Campo Grande ainda nesta semana. Como os testes são limitados, serão priorizados jornalistas que estão trabalhando no dia a dia, na linha de frente, e que pertençam a algum grupo de risco. Interessados devem responder formulário informando seus dados clicando aqui, até esta terça-feira (30)

Após filtragem das inscrições pelo Sindjor/MS, os jornalistas selecionados irão receber as informações de data, horário e local para a realização da testagem por e-mail ou telefone. Os profissionais deverão apresentar o crachá ou o registro na carteira de trabalho da empresa onde atuam ou o Registro Profissional de Jornalista. Há ainda a possibilidade de ser realizada uma segunda leva de testes, caso o número de profissionais interessados exceda a quantidade de testes disponibilizados neste primeiro dia.

Esta é uma iniciativa do Sindjor, que entende que, apesar da testagem em massa ser uma responsabilidade do poder público e das empresas, esta é uma medida urgente para assegurar a saúde e segurança dos profissionais, uma vez que, assim como outros trabalhadores de setores considerados essenciais, jornalistas estão amplamente expostos aos riscos de contaminação.