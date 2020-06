Já são 2.597 casos confirmados de coronavírus em Mato Grosso do Sul

O boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 10, trouxe a confirmação de mais 142 exames positivos para coronavírus (Covid-19) - (Foto: Saul Schramm)

O boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 10, trouxe a confirmação de mais 142 exames positivos para coronavírus (Covid-19). Com isso, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 2.597.

Também foram registrados mais dois óbitos, um morador de Itaporã e um morador de Iguatemi, passando para 24 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul.

Dos 2.597 casos confirmados, 1.148 estão em isolamento domiciliar, 1.360 estão sem sintomas e já estão recuperados. 67 estão internados, sendo 38 em hospitais públicos e 29 em hospitais privados. Dois pacientes internados são procedentes de fora do Estado. Foram registrados 24 óbitos. Outros 523 casos suspeitos estão em investigação.

A vigésima terceira vítima é um homem, 66 anos, de Itaporã, com histórico de vínculo com caso confirmado. Ele apresentou os primeiros sintomas em 25 de maio, recebeu a confirmação no dia 29 de maio, e como tinha histórico de hipertensão arterial sistêmica, acabou falecendo.

E a vigésima quarta um homem, 84 anos, residente de Iguatemi. Foi internado dia 25 de maio e o óbito em 07 de junho. Ele era hipertenso.

Com mais esses dois casos, Mato Grosso do Sul registra 8 mortes em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 2 em Dourados (incluindo 1 douradense que morreu em Tocantins), 2 óbitos de Brasilândia, 2 óbitos em Itaporã e 1 em Iguatemi.