Itaporã registra primeira morte por covid-19

A primeira morte por covid19 em Itaporã, região sul do Estado, foi registrada na noite do domingo pela prefeitura do município. O total de mortes em MS agora é de 22 vidas ceifadas pelo coronavírus.

De acordo com a prefeitura, a mulher tinha 63 anos e sofria com diabetes e hipertensão. O provável contágio se deu por um parente que viajou ao Nordeste.

A família da vítima está em isolamento social, o município de Itaporã tem 66 casos confirmados, 56 suspeitos e dez em investigação.

O município de Itaporã pretende aplicar medidas de restrição e isolamento social mais rígidos a partir desta semana.