Instituto Butantan, em São Paulo, vai analisar exames de coronavírus coletados em MS

Instituto Butantan de São Paulo - (Foto: Reprodução)

Amostras de exames de coronavírus coletadas em Mato Grosso do Sul serão analisadas no Instituto Butantan de São Paulo, anunciou o secretario estadual de Saúde, Geraldo Resende, nesta quarta-feira (17). Segundo ele, a parceria com o estado vizinho surgiu devido a grande demanda por diagnóstico em Mato Grosso do Sul.

Em live nas redes sociais do Governo do Estado, Resende informou que o Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (Lacen/MS) está trabalhando na capacidade máxima e que os 1.146 exames que aguardam resultado serão remetidas ao estado vizinho para análise. As amostras serão enviadas de avião.

“E de lá (São Paulo) vamos trazer materiais para que o Lacen continue fazendo 24h por dia testes em Mato Grosso do Sul”, acrescentou o secretário de Saúde. Ele ainda explicou que nos últimos dias a demanda por exames cresceu no Estado, principalmente nas unidades do drive-thru de Campo Grande e Dourados.

Mato Grosso do Sul registrou hoje 4.164 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo coronavírus. A infecção já foi diagnosticada em pacientes de 60 dos 79 municípios do Estado – o que representa 76% das cidades.

Live

Diante da pandemia de coronavírus e da frequente necessidade de utilizar a informação como ferramenta de saúde, o Governo do Estado adotou o formato de live em redes sociais para informar jornalistas e sociedade sobre a situação da doença em MS, evitando assim a propagação de fake news.