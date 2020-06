Blitze educativas em terminais realizam teste de coronavírus em 15 pessoas na Capital

Ao ser abordada por um profissional de saúde, a pessoa tem a temperatura corporal aferida por meio de um termometro digital infravermelho - Foto: Divulgação

Quinze pessoas realizaram teste rápido para detectar o coronavírus (Covid-19) durante blitz educativa realizada pela Prefeitura de Campo Grande na manhã desta segunda-feira (01) nos terminais de transporte coletivo Guaicurus, Moreninha e Morenão, onde circulam aproximadamente 10.350 pessoas, somente entre 5h e 08h, horário em que a ação foi programada.

Segundo informações da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o maior número de testes foi realizado no terminal Morenão, onde treze pessoas foram submeditas ao exame de sorologia. Nos terminais Guaicurus e Moreninhas apenas duas pessoas foram testadas, sendo uma em cada.

Ao ser abordada por um profissional de saúde, a pessoa tem a temperatura corporal aferida por meio de um termometro digital infravermelho e, caso seja superior a 37.8cº, ela é convidada a realizar o teste. O resultado sai entre 15 a 20 minutos.

É necessário ainda o preenchimento de um formulário onde a pessoa relata a presença ou não de outros sintomas, como dor de cabeça, tosse e coriza e informa se teve contato com caso positivo ou esteve recentemente em outros estado ou município.

Esse tipo de abordagem acontecerá até o dia 5 de junho, tendo como intuito orientar sobre a importância do uso de máscaras e higiene das mãos, para evitar o contágio do novo coronavirus. Todos os locais também estão sendo desinfectados.

Na tarde desta segunda-feira, a partir das 15 horas, a Prefeitura dá início a blitz nas ruas de Campo Grande, com ação no cruzamento da Avenida Calógeras com a Rua 15 de Novembro.

Cronograma:

Terça – Feria (02):Manhã: Terminais General Osório, Nova Bahia, Hércules Maymone.

Tarde: Gerônimo de Albuquerque – Bairro Nova Lima.

Quarta-Feira (03):

Manhã: Terminais Júlio de Castilho, Bandeirantes e Aero Rancho.

Tarde: Rua Barueri – Bairro Moreninhas.

Quinta-feira (04):

Manhã: Rua 14 de Julho esquina com Avenida Afonso Pena – Centro.

Sexta-feira (05)

Manhã: Rua da Divisão – Bairro Parati.