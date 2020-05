Impactos da Covid-19 no lazer de universitários vira tema de pesquisa

A pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) afetou a vida e o cotidiano de toda a população. Diversos serviços tiveram suas atividades interrompidas para evitar o aumento do contágio da doença, seguindo as recomendações das autoridades de saúde.

Na UFMS, as aulas presenciais foram substituídas pelos estudos dirigidos, por meio de ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs), além da adoção de 100% de teletrabalho para servidores.

Pensando nos reflexos desta nova realidade, uma pesquisa pretende investigar os impactos subjetivos da Covid-19 no lazer de estudantes vinculados ao Programa Segundo Tempo Universitário (PSTU). O projeto faz parte da plataforma de ações aprovadas pelo edital “UFMS Contra o Coronavírus”.

“O objetivo geral é realizar uma avaliação de políticas públicas relacionadas ao núcleo do Programa Segundo Tempo Universitário na UFMS, e analisar como os alunos envolvidos no programa têm utilizado seu tempo disponível no período de isolamento, diagnosticando os fatores que atuam como barreiras, assim como as limitações e possibilidades de vivência de lazer durante esse período de pandemia”, afirma o professor da Faculdade de Educação (Faed) e coordenador do projeto, Junior Vagner Pereira da Silva.

Poderão participar da pesquisa estudantes com cadastro ativo no PSTU até 20 de março mediante preenchimento on-line do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Os dados estão sendo coletados neste mês, por meio da aplicação de um questionário on-line, composto de 48 questões, que abordarão temas como perfil demográfico, avaliação do programa, fatores motivacionais, adesão ao PSTU e evasão em dois momentos, antes e durante o isolamento social.

A aplicação será feita por meio de mensagem de texto, via WhatsApp e e-mail, que será enviada aos participantes cadastrados com o link que irá direcioná-los para a página do programa no site da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (PROECE).

Ainda de acordo com o cronograma do projeto, em junho os resultados serão analisados e servirão como base para a elaboração de um artigo que será submetido a um periódico científico no fim do ano.

O questionário pode ser acessado aqui.

A Plataforma

A submissão de ideias e projetos para o edital UFMS Contra o Coronavírus pode ser feita pelo Sistema de Gestão de Projetos (Sigproj) até 30 de junho.

Podem participar servidores, estudantes e colaboradores cadastrados nos programas de pós-graduação da Universidade que tenham currículo cadastrado na plataforma Lattes. O interessado deverá preencher um formulário e anexar um documento em pdf com informações como o nome do projeto, a coordenação, a unidade à qual o proponente está vinculado, a equipe de colaboradores, a situação ou problema a ser enfrentado e os objetivos da ideia e do projeto.

Será preciso informar também a metodologia e o cronograma de realização da ação, as necessidades financeiras e de materiais para a execução, os resultados esperados e a infraestrutura a ser utilizada. Os projetos poderão ser apresentados a parceiros estratégicos e institucionais para a captação de recursos, viabilização e execução, respeitando a autoria e o sigilo de cada um.