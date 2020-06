Idoso de 99 anos recebe alta após se curar do coronavírus em Coxim

Ele recebeu alta do Hospital Regional da cidade na manhã de ontem (30) - Foto: Divulgação

MS teve mais um paciente recuperado da Covid-19. Mas não é uma recuperação qualquer. Se trata de Guittierre Fernandes, 99, e sétimo paciente recuperado em Coxim. Ele recebeu alta do Hospital Regional da cidade na manhã de ontem (30).

A médica infectologista Camila Bravo, disse que o paciente chegou à unidade referencial de saúde há 14 dias, com sintomas respiratórios e diarreia. Foi feito exame de tomografia computadorizada, que revelou a doença em estágio avançado nos pulmões, além do exame de Covid-19, que havia dado positivo.

"Ele foi o paciente com maior idade, com situação social delicada, por não ter familiares em Coxim. Ele ficou internado ao longo de todo o tratamento com antibiótico, antiparasitários e corticóides, não fez uso de cloroquina por conta da maior idade, diabetes e da hipertensão, que são contraindicações. O paciente evoluiu muito bem, desde o início teve uma resposta positiva, e hoje recebeu alta consciente".

A equipe do Hospital Regional de Regional aplaudiu o idoso, que se despediu emocionado. O cidadão alega ser natural do Amapá. Ele foi acolhido na Casa de Passagem, equipamento da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (Semcas), que assiste população em situação de rua e migrantes. Ao longo da semana ele será encaminhado para o vínculo familiar.