Hospital Regional recebe doação de 20 mil garrafas de água da Femsa Brasil

A companhia está doando mais de 400 mil garrafas individuais de água mineral Crystal para hospitais de referência e de campanha no tratamento da COVID-19 nos seis estados em que está presente

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, está doando mais de 20 mil garrafas individuais de água mineral Crystal para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), referência no tratamento da COVID-19. A entrega será feita nesta quarta-feira, 03 de junho, às 9h.



O objetivo da iniciativa, realizada em parceria com a Coca-Cola Brasil, é contribuir com a hidratação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento à população. A empresa beneficiará o hospital com água em embalagens individuais, o que reforça a segurança e reduz o risco de contaminação.



"É missão da Coca-Cola FEMSA Brasil gerar bem-estar social nos lugares em que está presente. Essa iniciativa nos dá a chance de oferecer um produto essencial aos profissionais que estão mobilizados para realizar o trabalho mais importante nesse momento, que é salvar vidas", afirma Ian Craig, CEO da Coca-Cola FEMSA no Brasil.



"A Coca-Cola FEMSA é uma empresa mundialmente reconhecida não apenas pela qualidade dos produtos, mas também pelas ações solidárias que se propõe a praticar constantemente. Receber essas doações demonstra o reconhecimento do Hospital Regional no enfrentamento a COVID-19. Isso promove e enaltece nossos esforços nesse momento tão delicado de saúde pública", declara a Dra. Rosana Leite de Melo, diretora-presidente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.



No total, a companhia está doando mais de 400 mil garrafas individuais de água mineral Crystal para hospitais de referência e de campanha no tratamento da COVID-19 nos seis estados em que está presente. Os primeiros hospitais contemplados com as doações foram o Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em São Paulo; Hospital Metropolitano Odilon Berens, em Minas Gerais; Complexo Hospital do Trabalhador de Curitiba, no Paraná; e Hospital das Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.



Atuando em diversas frentes no combate à pandemia de coronavírus, a Coca-Cola FEMSA Brasil em parceria com o Bradesco Seguros, Coca-Cola Brasil e Grupo Fleury, destinou recursos para processar 26 mil testes aplicados prioritariamente aos profissionais de saúde do Estado de São Paulo. A empresa também disponibilizou sua frota de caminhões para transportar 500 mil litros de álcool 70% líquido doados pelas usinas associadas à União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) para a rede pública de saúde de São Paulo.



Já hospitais e instituições ligadas à saúde do RJ, RS, SC e SP receberam doações de 600 mil máscaras de proteção e 83 mil aventais hospitalares viabilizadas a partir de uma parceria entre a Coca-Cola FEMSA, Braskem, Fitesa, Lojas Renner e Coca-Cola Brasil. E ainda, mais de 300 mil cartazes do TELESUS estão sendo distribuídos em pontos de vendas de sete estados com o objetivo de levar à população informações sobre o serviço do Ministério da Saúde que auxilia na checagem de sintomas do coronavírus e monitora o estado de saúde das pessoas durante o período de isolamento.



Consciente do seu papel social, a Coca-Cola FEMSA, por meio do Sistema Coca-Cola, também criou no início da pandemia um fundo para beneficiar comunidades de baixa renda e catadores de resíduos com ações diretas contra o coronavírus. Os recursos vão para ONGs e instituições que já são parceiras da empresa em programas continuados de capacitação de emprego, acesso à água e reciclagem.