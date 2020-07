Hospitais são obrigados a informar à SES dados de internação de casos suspeitos e confirmados de coronavírus

Santa Casa de Campo Grande - (Foto: SECOM GOV MS)

Todos os hospitais, sejam da rede pública ou privada, de Mato Grosso do Sul estão obrigados a informar à Secretaria de Estado de Saúde os dados de internações de casos suspeitos e/ou confirmados de coronavírus. As informações devem ser cadastradas no site https://aplicacao.saude.ms.gov.br/eSICOVID19 .

Em decreto, de número 15.470, divulgado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (08.07) as unidades hospitalares devem atualizar os dados em tempo real e o acesso ao sistema deverá ser solicitado, por cada unidade hospitalar, pelo e-mail helpdesk@saude.ms.gov.br.

Com isso, as informações irão permitir que se tenha real dimensão do número de pacientes internados de forma mais rápida. Até então, as unidades hospitalares, conforme o Decreto nº 15.396, do dia 19 março, já eram obrigadas a informar diariamente à SES os dados sobre internações de casos suspeitos e confirmados de coronavírus, porém para tanto era preciso preencher uma planilha para um e-mail institucional.

“A rápida disponibilização nos dará segurança na tomada de decisões em relação às medidas de combate à pandemia em Mato Grosso do Sul”, destaca o secretário Geraldo Resende.