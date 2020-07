Hidroxicloroquina não teve resultados positivos que desejados, diz OMS

Hidroxicloroquina foi testada no estudo comandado pela OMS - (Foto: Divulgação)

Líder de equipe para Implementação de Pesquisas da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ana Maria Henao Restrepo comentou sobre os testes em andamento de medicamentos para a covid-19. Durante entrevista coletiva, ela lembrou que a hidroxicloroquina foi testada no estudo comandado pela OMS, mas "infelizmente, não teve os resultados positivos que gostaríamos" contra essa enfermidade.

Anteriormente, Restrepo havia comentado sobre as pesquisas com vacinas. Ela se disse "encorajada" com os avanços conseguidos em testes, mas também lembrou que não é possível neste momento saber se haverá vacina eficiente contra a doença.