Hemosul aguarda doadores de plasma de sangue humano para tratamento do coronavírus

O cantor Mariano realizou a primeira doação - (Foto: SECOM GOV MS)

O Hemosul (Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul) já está coletando plasma de pessoas que já contraíram o coronavírus para utilização no tratamento dos casos mais graves da doença.

A ação pioneira, é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP). Nesta segunda-feira (15) foi realizada a primeira coleta e o voluntário foi o cantor Mariano, da dupla sertaneja Munhoz e Mariano.

Mayra Franceschi, gerente de relações públicas da Rede Hemosul explica que existem alguns critérios para ser doador.

O estudo pretende avaliar o impacto da transfusão de plasma de convalescente (pacientes recuperados) da Covid-19 em pacientes com quadro clínico grave dessa doença e vai trabalhar com a hipótese de que a transfusão de plasma de doador convalescente da Covid-19 poderá resultar em evolução clínica mais favorável e aumentar a taxa de sobrevida de indivíduos com acometimento grave pela doença.

Os participantes do estudo serão recrutados dentre os pacientes com infecção grave da Covid-19, tratados no Hospital Universitário da UFMS e no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.