Hedge Loteamentos reforça atuação com responsabilidade social e faz doação de 30 mil máscaras em MS

Ciente de sua responsabilidade social, a Hedge Loteamentos, empresa sediada em Mato Grosso do Sul, e a Associação Vaquinha Social estão realizando a doação de 30 mil máscaras, item indispensável para quem precisa ir as ruas em meio à pandemia do novo coronavírus.

A empresa adquiriu 20 mil máscaras a preço de custo com a SRJ Confecções, de Pernambuco. Outras 10 mil unidades serão estão sendo produzidas em Campo Grande com parceria da Vaquinha Social e Abrec (Associação Beneficente dos Renais Crônicos).

Os itens serão encaminhados para asilos cadastrados em todo o Estado e posteriormente serão destinados a outras entidades, como Cotolengo, AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer), Projeto Padrinho, Sprint Social, entre outras.

De acordo com o proprietário da empresa, Rubens Filinto da Silva, que faz parte da Vaquinha Social, a meta é levar mais segurança a quem trabalha na linha de frente. “Estamos fazendo máscaras para doação. Nossa meta é que os equipamentos cheguem lá na ponta. Além de doar para entidades, a gente tá direcionando para a Prefeitura de Campo Grande até porque eles têm conhecimento dos locais com mais necessidade”, assinalou o empresário.





As mascaras são de dupla camada e impermeáveis e já vão com as instruções sobre o uso correto e manutenção.

Ele acredita que se todos usarem máscaras, parte dos problemas causados pelo coronavírus serão minimizados. “Estudos já indicam que se todo mundo usar máscara a proteção pode chegar a 90% no caso de evitar o coronavírus. Por isso entendemos que a gente resolve um problema de saúde muito importante e também ajuda a resolver um problema econômico a medida que o comércio vai continuar aberto se estiver todo mundo de máscara”, acrescentou.

O empresário Rubens Filinto da Silva

“A gente entende que é importante devolver para a sociedade um pouco do que ela nos dá em participação no mercado. A gente acha que é importante fazer a nossa parte”, concluiu o empresário.

A Hedge Loteamentos também está confeccionando materiais informativos on-line e impressos sobre temas ligados à pandemia. Já o Vaquinha, além do trabalho informativo, está promovendo arrecadações de recursos para ações sociais em geral.