Guia Lopes registra 50 novos casos em 1 dia e atinge maior alta de covid-19 em MS

Prefeito (à esq.) durante entrega de equipamentos ao Hospital Edelmira Nunes de Oliveira - REPRODUÇÃO

Em live realizada na noite desta quinta-feira, o prefeito de Guia Lopes, Jair Scarpini (PSDB), disse que o município registra a maior alta de coronavírus no Estado, com 169 pessoas contaminadas. Após a realização de testes rápidos, em apenas um dia foram mais de 50 positivos.

Todos os infectados são funcionários do frigorífico Brasil Global, epicentro da doença no município. Eles foram diagnosticados através de testes rápidos, realizados na própria empresa, depois que o frigorifico informou que pretende retornar as atividades nesta sexta-feira (22).

Segundo o prefeito, os 95 funcionários que testaram negativo para doença irão retornar ao trabalho hoje. “Já estas 50 pessoas estão cumprindo o isolamento em casa e sendo acompanhadas pela equipe epidemiológica. Se o município não tivesse tomado essa iniciativa a situação seria pior ainda”, comentou.

O prefeito de Guia Lopes da Laguna, entreguou ontem, ao Hospital Edelmira Nunes de Oliveira, um Autoclave; 20 caixas com luvas de procedimentos; 1560 unidades de máscaras de proteção PFF 2; 40 unidades de óculos de segurança; 48 pacotes com 50 unidades cada de sapatilhas prope e 50 pacotes com 50 unidades cada de toucas descartáveis.

Com isso o hospital ganha no atendimento de qualidade aos pacientes que vierem a usar a instituição. (Com informações do site Bonito Informa)