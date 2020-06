Guia Lopes, Bonito e Jardim conseguiram conter surto, diz secretário

Guia Lopes da Laguna - Foto: Reprodução

Na live de hoje (6), o secretário de Saúde de Estado, Geraldo Resende, explicou que Guia Lopes da Laguna, Jardim e Bonito conseguiram controlar o surto que estava nos municípios nas últimas semanas.

“Ajudamos os municípios daquela região a fazer o enfrentamento do surto epidêmico. Hoje os números que se apresentam naquelas cidades são números muito pequenos e há um controle total dos casos naquela região”, explica.

Porém, Geraldo Resende mostrou preocupação com a curva de casos e com a falta de testes no drive-thru em Dourados.

“Esperamos que a gente consiga vencer essa situação nova, mas com muita preocupação. Porque a cada dia nos surpreende os testes que são feitos e nós estamos fazendo em grande quantidade”, finaliza.