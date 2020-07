Grupo de pessoas que faziam festas clandestinas são obrigados judicialmente a realizar quarentena

Conforme o boletim divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), Sonora tem 63 casos confirmados - (Foto: Reprodução/TV Tem/Imagem meramente ilustrativa)

Mesmo com o apelo das autoridades para evitar aglomerações em MS, festas particulares estão cada vez mais comuns entre populares que insistem em desrespeitar as medidas de proteção para evitar a proliferação do coronavírus no Estado que bateu a casa dos 15.330 contaminados.

Em Sonora, a 364 km de Campo Grande, um grupo de pessoas, dentre eles servidores e empresários da região, descumpriu notificações emitidas pelas autoridades sanitárias locais. De acordo com os autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de MS, os integrantes estavam descumprindo regras de isolamento social ao promoverem e participarem de festas particulares e, mesmo advertidas pelas autoridades, agiram com descaso, reunindo-se em zonas rurais e de difícil acesso, de modo a impedir a atuação da fiscalização.

A situação chegou a conhecimento das autoridades sanitárias locais e um dos envolvidos testou positivo para a Covid-19 e conforme o laudo do exame, houve resultado reagente para anticorpos da classe IgM, indicando a existência de infecção viral.

O Promotor de Justiça, Fernando Marcelo Peixoto Lanza ajuizou Ação Civil Pública com Tutela de Urgência exigindo que os envolvidos fiquem proibidos de realizar qualquer tipo de festa, evento ou aglomeração.

Na decisão judicial, o Juiz Bruno Palhano Gonçalves aceitou a ação e determinou que os envolvidos façam o isolamento social e à quarentena pelo prazo de 14 dias, sob pena de responderem individualmente, em caso de descumprimento, ao pagamento de multa diária de R$ 5 mil.

Após a atitude impensada dos integrantes, o município terá que acompanhar com urgência, testes laboratoriais e informações de pessoas com quem tiveram contato nas últimas semanas para o imediato monitoramento pela Vigilância Epidemiológica.

Conforme o boletim divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), Sonora tem 63 casos confirmados.