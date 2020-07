Exército realiza controle de fluxo e aferição de temperatura no HRMS

Onze combatentes do Exército para procedimentos de controle de fluxo e aferição de temperatura, nas principais portas de entrada da unidade hospitalar - (Foto: SECOM GOV MS)

O Comando Conjunto do Oeste (CCO), atendendo ao pedido da presidência do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, disponibiliza, a partir desta quarta-feira (08.07) um grupo de 11 combatentes do Exército para procedimentos de controle de fluxo e aferição de temperatura, nas principais portas de entrada da unidade hospitalar.

É a segunda vez que o CCO auxilia o hospital na prevenção à pandemia. O Comando já havia prestado assistência na desinfecção da Unidade de Saúde Transitória (Hospital de Campanha), por duas vezes. A última, durante a visita do ministro da Defesa e general do Exército, Fernando Azevedo e Silva.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, o apoio é fundamental e prova a união de esforços para o combate à pandemia. “Agradecemos o apoio do Comando neste momento tão difícil para todos nós. Somando esforços em estratégias bem elaboradas é o que fará a diferença nesta guerra ao coronavírus. Esta triagem é importante para garantir a segurança da população e de profissionais ao entrar nas estruturas do hospital que é referência no tratamento da doença”.

A diretora-presidente, Rosana Leite de Melo, também agradece ao CCO pela disponibilidade imediata. “O pronto atendimento das Forças Armadas ao nosso chamado mostra muito mais que colaboração, demonstra comprometimento do Exército no enfrentamento à Covid-19. Suas ações e disposição de auxiliar o Hospital nesse momento tão delicado à saúde pública corroboram com nossas medidas, deixando o ambiente hospitalar mais seguro para a população e nossos colaboradores”.

De acordo com o tenente-coronel Sérgio Alves, a atividade faz parte de uma série de operações de cooperação com os diversos órgãos e agências governamentais de Saúde e da Segurança Pública, dentro do contexto da Operação Covid-19, coordenada pelo Ministério da Defesa, e visa permitir que os profissionais de saúde possam estar inteiramente dedicados ao atendimento de pacientes infectados.

“Prossegue, ainda, nas instalações daquele nosocômio [unidade de saúde], ações semanais de descontaminação de ambientes, realizadas por militares capacitados e especializados. O Comando destaca que suas tropas prosseguem atuando no combate aos efeitos da pandemia nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, de forma permanente, 24 horas por dia e 7 dias por semana, com profissionalismo e dedicação, atributos inerentes à profissão militar”, salienta.