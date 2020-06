Grávida com coronavírus recebe alta e é recebida com aplausos em Cassems de Nova Andradina

Para Marinez, a saída do hospital não poderia ter sido mais marcante, com a surpresa que recebeu - (Foto: Reprodução)

Com 18 semanas de gestação, a paciente Marinez de Paula Morel, de 31 anos, atravessou o corredor de aplausos de profissionais da saúde e funcionários do Hospital Cassems de Nova Andradina, na última quarta-feira (26). Ao cruzar a saída, ela se emocionou ao ver os colaboradores que cuidaram dela e do bebê nos 4 dias em que ficou internada na unidade hospitalar.

Para Marinez, a saída do hospital não poderia ter sido mais marcante, com a surpresa que recebeu. “Quando saí do quarto de internação e cheguei no corredor, tive um momento muito emocionante, com os profissionais de saúde que me atenderam batendo palmas para mim. Nunca vou me esquecer”.

O médico que orientou o seu tratamento, Guilherme Zandoná, explica que Marinez recebeu alta para ficar em quarentena domiciliar, devida à melhora significativa do quadro clínico. “A paciente permaneceu internada por quatro dias, sob os nossos cuidados, e nesse período teve melhora no desconforto respiratório, entrando nos critérios para alta hospitalar”.

O gerente do Hospital Cassems Nova Andradina, Eliezer Branquinho, salienta que cenas como essas alegram a equipe de profissionais da saúde e dão esperança no enfrentamento do novo coronavírus. “Essas situações nos servem como uma motivação para continuarmos nessa árdua batalha de acolher e cuidar dos servidores públicos e seus familiares, durante esse período tão difícil pelo qual o mundo passa. Nossas equipes têm trabalhado incansavelmente para atender aos beneficiários com afeto e qualidade técnica. Todos os dias, unimos o que há de melhor em humanização e capacidade profissional de receber e tratar as pessoas com excelência”.

Marinez conta que não esperava ficar internada e não foi ao hospital preparada para isso, mas pelo seu quadro clínico, o isolamento se fazia necessário.

“O meu maior desafio foi o primeiro dia de internação. À noite, lembro de me sentir muito desesperada, com saudades da família e sem saber lidar com as incertezas daquela situação”.

Ela relata que adquiriu a Covid-19 por transmissão comunitária, então, não sabe como ou de quem contraiu a doença. Após o diagnóstico, a sua gestação, o filho de 10 anos e a sua família foram suas maiores preocupações.

Agora, o sentimento de Marinez é de gratidão, à sua família, amigos e aos serviços da Caixa dos Servidores. “Agradeço aos médicos, enfermeiros e equipe de limpeza, que em todos os momentos me deram atenção, com palavras de positividade que me animaram e deram esperanças naquele momento difícil. Também, recebi muitas mensagens e ligações de pessoas queridas”