Governo lança painel com dados sobre coronavírus em todas as cidades de MS

“O painel vai ampliar ainda mais o grau de transparência com que tratamos as ações governamentais no combate à Covid-19 - Foto: Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde lançou, na manhã desta sexta-feira (22.05), o Painel de Dados da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Trata-se de um site totalmente interativo, onde será possível aos cidadãos navegarem entre telas que mostram a situação da doença e indicadores, como taxa de isolamento, dados por município, sexo, faixa etária, local de ocorrência, comorbidades, entre outros. Numa primeira fase, apenas informações sobre o novo coronavírus serão publicadas, mas, em breve outras áreas e programas terão seus dados divulgados neste ambiente.

Denominado MAIS (Monitor de Apoio a Informações em Saúde), o painel possibilitará aos cidadãos navegarem e acompanhar em tempo real as informações. Para tanto, basta acessar o site www.mais.saude.ms.gov.br. O lançamento deverá ser feito pelo secretário estadual de Saúde Geraldo Resende durante a live diária que o governo do Estado realiza pelo Facebook para informar à população sobre as ações de combate ao coronavírus, novos casos da epidemia, número de exames, casos positivos e negativos, entre outras.

“O painel vai ampliar ainda mais o grau de transparência com que tratamos as ações governamentais no combate à Covid-19. Foi um compromisso que o governador Reinaldo Azambuja assumiu desde o início da pandemia e que vem acontecendo em todas as estruturas do governo do Estado. Isso leva a população a dar ainda mais credibilidade ao trabalho que estamos fazendo, em sintonia com todo os prefeitos de nosso Estado”, assinala Geraldo Resende.