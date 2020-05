Governo inicia nova etapa de entrega de cestas básicas com atendimento a 1,6 mil idosos

Fazem parte do bloco os parlamentares Barbosinha, Coronel David, Eduardo Rocha, Herculano Borges, Jamilson Name, Lidio Lopes, Marcio Fernandes, Professor Rinaldo e Renato Câmara (coordenador). - Fotos: Chico Ribeiro

O Governo do Estado iniciou nesta quarta-feira (27/5) a segunda etapa de entregas de cestas básicas para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia de coronavírus. 20 mil sacolões serão distribuídos para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul nesta fase.

Desta vez, instituições de longa permanência para idosos foram incluídas na ação social. A medida atende pedido da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS).

“Entendemos essa necessidade. Por isso, estamos entregando hoje um apoio importante de 805 cestas alimentares para essas casas que cuidam das pessoas idosas em 49 municípios de Mato Grosso do Sul”, destacou o governador Reinaldo Azambuja. 1.606 idosos serão atendidos.

Ao todo, o Governo do Estado comprou 60 mil cestas básicas para distribuir entre os 79 municípios sul-mato-grossenses. São mais de 960 toneladas de alimentos que serão entregues para famílias em extrema situação de vulnerabilidade social. A distribuição está dividida em três meses (abril, maio e junho), com 20 mil unidades para cada mês.

“Estamos trabalhando para que essas cestas alimentares cheguem nas mesas das famílias que mais precisam. E vamos atender as instituições de longa permanência também em três etapas, o que sem dúvida será de grande apoio para todas elas”, afirmou a titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre.

Acompanharam a entrega das cestas básicas o secretário de Gestão Política do Governo do Estado em Campo Grande, Carlos Alberto de Assis; o representante da Frente Parlamentar da Pessoa Idosa, Sebastião Messias de Souza; a coordenadora da Sirpha Lar do Idoso, Maria Cristina Gomes de Oliveira; e o presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, Clementino Ferreira Brites Filho.

Com inclusão das instituições de longa permanência na ação do Governo, 1.606 idosos de 49 cidades serão atendidos

Defesa de idosos – Grupo de trabalho da Casa de Leis para propor, discutir e acompanhar a execução de políticas públicas e privadas relacionadas à promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, a Frente Parlamentar é composta por nove deputados estaduais.

Fazem parte do bloco os parlamentares Barbosinha, Coronel David, Eduardo Rocha, Herculano Borges, Jamilson Name, Lidio Lopes, Marcio Fernandes, Professor Rinaldo e Renato Câmara (coordenador).