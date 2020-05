Governo informa chegada de voo da China com 7,5 milhões máscaras

O Ministério da infraestrutura informou a chegada ao Brasil na madrugada deste domingo, 24, do nono voo da Latam, fretado pelo governo, com carga de 7,5 milhões de máscaras destinadas aos Estados para enfrentamento da covid-19 - Foto: Reprodução

O Ministério da infraestrutura informou a chegada ao Brasil na madrugada deste domingo, 24, do nono voo da Latam, fretado pelo governo, com carga de 7,5 milhões de máscaras destinadas aos Estados para enfrentamento da covid-19. Desde o dia 6, o País já recebeu 48,2 milhões de máscaras - equivalente a 260 toneladas - de um total de 240 milhões de unidades adquiridas pelo Ministério da Saúde, de acordo com comunicado divulgado neste domingo.

O voo JJ9519, proveniente de Xiamém (China), aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 5h04 deste domingo. A carga de 7,5 milhões de máscaras cirúrgicas de três camadas, somando 30 toneladas, foi transportada em aeronave de passageiros modelo Boeing 777. Foi o voo com a maior quantidade de máscaras até agora.

Sobre a carga de máscaras, o Ministério da Infraestrutura informa que, ao todo, vai trazer da China 960 toneladas de máscaras cirúrgicas e N95 compradas pelo Ministério da Saúde. Para isso, o Brasil vai fretar mais de 40 voos, transportando um total de 240 milhões de máscaras.

Doação

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, postou em seu Twitter que conversou hoje com representantes da Casa Branca e recebeu a notícia de que presidente Donald Trump determinou a doação de 1.000 respiradores ao Brasil, dentro da estratégia de cooperação dos dois países para combater o coronavírus.