Governo entrega mais 50 ventiladores pulmonares para MS

Esta é a segunda entrega de ventiladores pulmonares para o estado - (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach/Direitos Reservados)

A rede pública de saúde de Mato Grosso do Sul ganhou o reforço de mais 50 ventiladores pulmonares. O equipamento é indicado como suporte ventilatório em pacientes graves, infectados por Covid-19, que apresentem dificuldades respiratórias. Os equipamentos desembarcaram entre os dias 9 e 15 de junho, na capital Campo Grande, e serão distribuídos pela Secretaria Estadual de Saúde, responsável por definir quais serão as unidades de saúde e os municípios que receberão os ventiladores pulmonares, conforme planejamento local.

Esta é a segunda entrega de ventiladores pulmonares para o estado, que agora conta com 100 equipamentos para auxiliar a assistência hospitalar aos pacientes graves, infectados pela covid-19, que apresentam dificuldades respiratórias. A compra e distribuição dos ventiladores é parte do apoio estratégico do Governo do Brasil no atendimento aos estados e municípios para o enfrentamento da pandemia. As entregas levam em conta a capacidade instalada da rede de assistência em saúde pública, principalmente nos locais onde a transmissão está se dando em maior velocidade. O Ministério da Saúde já entregou 4.435 ventiladores pulmonares para todos os estados e o Distrito Federal.

A aquisição destes equipamentos é de responsabilidade dos estados e municípios. Mas, diante do cenário de emergência em saúde pública por conta da pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde utilizou o seu poder de compra para fazer as aquisições em apoio irrestrito aos gestores locais do SUS (Sistema Único de Saúde). “Estamos fazendo uma busca ativa, ligando para os governadores e secretários de saúde e apoiando com aquilo que eles nos pedem. A nossa produção nacional hoje está excepcional. As indústrias se mobilizaram e por isso não estamos comprando nenhum ventilador pulmonar do mercado externo. Acredito que a gente vai conseguir suprir toda a nossa demanda com a nossa produção interna”, disse o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello.

O Ministério da Saúde assinou, até o momento, cinco contratos com empresas brasileiras para a produção de 16.252 ventiladores pulmonares, sendo: 6.500 com a Magnamed, no valor de R$ 322,5 milhões; 4.300 com a Intermed, no valor de R$ 258 milhões; 3.300 com a KTK, no valor de R$ 78 milhões; 1.202 com a empresa Leistung, no valor de R$ 72 milhões; e 950 com a WEG, no valor de R$ 57 milhões. O esforço brasileiro na aquisição destes itens envolve mais de 15 instituições entre fabricantes processadores, instituições financeiras e empresas de alta tecnologia, entre outras. A distribuição dos equipamentos tem ocorrido conforme a capacidade de produção da indústria nacional, que depende de algumas peças que são importadas.