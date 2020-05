Funsat reforça medidas de combate à Covid-19 com aferição de temperatura

A partir de agora, quem for à Funsat (Fundação Social do Trabalho) terá a temperatura aferida. A iniciativa reforça as medidas de combate à disseminação da Covid-19. O termômetro infravermelho digital, disponibilizado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), tem a capacidade de aferir a temperatura corporal sem que haja necessidade de contato físico.

Caso a temperatura aferida seja superior a 37,8°C (que indica estado febril), e outros indicativos que possam inferir suspeita à Covid-19, o cidadão será encaminhado para Unidades de Saúde e/ou para o Polo de Atendimento localizado no Parque Ayrton Senna, onde será acompanhando por equipe de Saúde mobilizada para esse fim.

Além da novidade, a Fundação já conta com o apoio da Guarda Civil Metropolitana que atua na garantia do distanciamento nas filas. Máscaras também estão sendo distribuídas para quem não tem o equipamento de proteção.

Entretanto, a orientação é para que a população evite ir ao prédio, localizado na Rua 14 de Julho, 992 e opte por usar as ferramentas digitais. No caso de seguro desemprego o cidadão conta com o aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” e para quem busca vagas de emprego existe o ”Sine Fácil”, ambos do Governo Federal , encontrados tanto no Google Play quanto na Apple Store. Para outros assuntos, a Funsat dispõe do teleatendimento pelo telefone 4042-0585 das 07h30 às 13h30. O atendimento presencial também está sendo realizado entre as 07h30 e 13h30.