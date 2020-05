Frigorífico de Guia Lopes retorna às atividades após 15 dias de quarentena

A empresa e os locais circulação de funcionários passaram por desinfecção - Foto: Divulgação/Carnes Brasil Global

O frigorífico de Guia Lopes da Laguna voltou com as atividades nesta sexta-feira (22) após quinze dias de quarentena. A empresa foi fechada no último dia 7 depois das primeiras confirmações de contaminação dos funcionários.

Segundo o site O Pantaneiro, a empresa e os locais de circulação dos funcionários passaram por desinfecção. Além disso, foi reduzido pela metade a quantidade de abatimentos por dia.

A administração municipal acredita que 90% da população tem contato com o frigorífico, por isso determinou ações de prevenção para o retorno das atividades. Esse acordo de segurança sanitária foi cumprido e por isso haverá a reabertura a empresa.

O município e o coronavírus

Guia Lopes da Laguna lidera o ranking de maior índice de incidência dos casos confirmados de Covid-19 por 100.00/habitantes e a 9ª cidade do Brasil. Tudo começou no início do mês com cinco confirmados de coronavírus.

Segundo a direção da empresa, um caminhoneiro teve contato com dois funcionários no dia 24 de abril. Dias depois, ele comunicou ao estabelecimento que estava com Covid-19. Os funcionários foram isolados e um deles testou positivo para a doença. Na primeira semana de maio, o medidor de temperatura do frigorífico detectou quatro funcionários com febre, cujos testes comprovaram depois a infecção.

Guia Lopes foi o primeiro município a decretar o “lockdown” no Estado, mas mesmo assim os índices continuam subindo. A saída dos moradores é de acordo com o mês de nascimento.