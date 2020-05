Ford oferece serviço de desinfecção para veículos emprestados à Cruz Vermelha

A desinfecção de veículos é um serviço inédito que a Ford começou a oferecer na sua rede com foco na prevenção de doenças transmissíveis - Foto: Divulgação

Como parte das ações para ajudar as comunidades e a sociedade durante a pandemia, a Ford passa a oferecer também o serviço de desinfecção Ford Clean para os veículos emprestados à Cruz Vermelha Brasileira. Os carros da marca estão sendo usados para auxiliar no transporte de equipes e suprimentos. O deslocamento em algumas das principais cidades do país fortalece o compromisso da instituição, que é conhecida por ser a primeira a chegar e a última a sair.

“A Cruz Vermelha Brasileira está atuando em diversas frentes de trabalho. Neste país de dimensões continentais, a Ford tem nos ajudado a encurtar distâncias. Dessa forma, estamos apoiando a capilaridade de nossas filiais estaduais para levar ajuda às pessoas que mais necessitam”, afirma Julio Cals, presidente nacional da Cruz Vermelha Brasileira. “Contar com a Ford e suas concessionárias, e também com o cuidado para a desinfecção dos carros, nos faz acreditar que estamos no caminho certo e que, com esse tipo de ajuda, iremos vencer juntos e mais rápido essa luta contra a COVID-19. Estamos em um momento delicado e não podemos perder essa batalha. Cada voluntário que está na linha de frente poderá contar com esse reforço de desinfecção dos carros, minimizando ainda mais os riscos das nossas equipes”, complementa.

A desinfecção de veículos é um serviço inédito que a Ford começou a oferecer na sua rede com foco na segurança e prevenção de doenças transmissíveis. “Utilizamos um desinfetante não disponível ao público em geral, produzido pela 3M, o ‘Peróxido Pronto Uso’, registrado na Anvisa e de ação comprovada contra bactérias, fungos e vírus. Ele atualmente é empregado nos hospitais mais renomados do Brasil para desinfecção de UTIs, salas de emergência e outras áreas de alto risco”, explica Joaquim Arruda Pereira, diretor de Serviço ao Cliente da Ford América do Sul.

O produto foi testado e aprovado pela Engenharia da Ford para garantir compatibilidade com os materiais utilizados nos veículos da marca. A sua aplicação inclui no mínimo 50 pontos de maior contato nas áreas internas e externas do veículo, como volante, painel, comandos do câmbio, freio, som, apoios, bancos, cintos de segurança, maçanetas, retrovisores, capô, porta-malas, tapetes, chave e ar-condicionado, incluindo filtro e difusores.

Programa Ford Clean

A desinfecção de veículos faz parte do programa Ford Clean, que inclui uma certificação pioneira com protocolos de higienização e atendimento seguro para as concessionárias. “A certificação abrange todas as instalações e operações da concessionária, desde vendas a serviços – inclusive os que são feitos externamente –, com critérios rígidos para garantir a saúde e segurança de todos os empregados, clientes, fornecedores e visitantes”, completa Joaquim Arruda Pereira.

A certificação do programa foi desenvolvida com base nas orientações do Ministério da Saúde e da Anvisa, contendo as melhores práticas para a higienização e prevenção de doenças. Cem por cento da Rede Ford já está certificada com estes novos protocolos, identificados por meio de um selo especial.

As recomendações incluem desde rotinas de limpeza dos ambientes e veículos e a disponibilidade de álcool em gel em diferentes pontos até a disposição das mesas, balcões e móveis para garantir o distanciamento social nas concessionárias. Os funcionários também seguem normas de controle de saúde e conduta, como o uso de máscaras, luvas e cuidados para que o cliente fique à vontade e protegido durante todo o tempo em que permanecer