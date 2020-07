Fim de semana tem 286 estabelecimentos comerciais fechados fora do horário do toque de recolher

Segundo prefeito Marquinhos Trad (PSD), 1.400 pessoas foram orientadas a saírem desses locais - (Foto: Divulgação)

O fim de semana foi agitado para alguns campo-grandenses. Mesmo com o novo horário do toque de recolher ajustado das 20h às 5h desde a última quarta-feira (8), houve aglomeração estabelecimentos comerciais com vendas de bebida alcoólica. Segundo prefeito Marquinhos Trad (PSD), 1.400 pessoas foram orientadas a saírem desses locais e voltarem para suas residências e 845 ligações de denúncias de festas e partidas de futebol.

“Existem pessoas que estão alugando chácaras e áreas de lazer e é impressionante o número de garrafas jogadas pelas ruas. A população não está respeitando, não adianta”, informa.

Com o passar dos dias Campo Grande se tornou o epicentro da doença no Estado, com aumento considerável de casos e óbitos. Mesmo assim, as taxas de distanciamento social permanecem distantes do ideal. Na sexta foi registrado índice de 35,5%, no sábado 39,3% e no domingo 46%.

Sobre proibir a venda de bebida alcoólica por dez dias, o prefeito explica que já é proibida a menor de 18 anos. “Será que as pessoas acima de 18 anos não tem o bom senso de que se deve beber até às 20h? Ou se quiser beber, compra e leva para beber em casa. É uma situação muito difícil”, finaliza.

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) na live de hoje (13)

Toque de recolher - Além do toque de recolher, será permitido apenas 40% da lotação máxima nos estabelecimentos comerciais, inclusive academias e igrejas; a proibição de festas, eventos e reuniões de qualquer natureza que gerem aglomeração de pessoas, inclusive eventos esportivos e campeonatos, bem como do compartilhamento de objetos, inclusive narguilés e tererés; a execução de música ao vivo na modalidade “voz e violão”, limitado à apresentação de no máximo duplas poderá ocorrer em bares e restaurantes, desde que respeitado o toque de recolher, sendo vedada em tabacarias, lojas de conveniência, casas noturnas, boates, casas de shows e espaços de eventos; delivery continua funcionando normalmente.