Fiems doa mais 1.750 máscaras para Associação Comercial de Corumbá distribuir na cidade

(Foto: Divulgação)

A Fiems doou mais 1.750 máscaras de tecidos para a Associação Comercial de Corumbá distribuir entre os moradores da cidade, totalizando, até agora, 4.750 unidades para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Nessa segunda etapa, as máscaras foram distribuídas nos bairros mais distantes do centro de Corumbá, além de estabelecimentos comerciais.

O presidente da Associação Comercial de Corumbá, Lourival Vieira Costa, que participou pessoalmente da distribuição, destacou a importância da ação. “Estamos vivendo um momento muito sério e delicado e essa parceria com a Fiems está sendo fundamental para garantir máscaras para uma parcela da população que não tem condições de adquirir esse equipamento de proteção”, afirmou.

Ele ressaltou que em todos os bairros o sentimento das pessoas era de gratidão e alívio. “Ouvi de um senhor que ele tinha apenas uma máscara de tecido e já estava ficando gasta, porque precisava lavar o tempo todo e sabemos que as máscaras, mesmo as de tecido, precisam ser trocadas a cada duas horas, aproximadamente”, comentou.

Já com relação aos estabelecimentos comerciais, Lourival Costa explicou que teve entrega de máscaras de tecido para as empresas associadas para serem distribuídas entre os colaboradores. “Agora, estamos deixando cerca de 50 máscaras em cada estabelecimento para serem doadas aos clientes que chegam sem máscaras”, informou.

O líder empresarial acrescentou que muitas pessoas ainda não entenderam a gravidade da situação. “Acredito que essa ação, além de proteger a população, é uma forma de ajudar na conscientização da importância do uso das máscaras para evitar a proliferação do coronavírus”, finalizou.