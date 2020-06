Fiems cede Albano Franco para ações de logística no combate à Covid-19

Ao todo, o espaço abriga, desde segunda-feira (22), R$ 10 milhões em novos equipamentos e materiais doados pela indústria de celulose Eldorado Brasil, que tem unidade em Três Lagoas - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Depois de a Fiems colocar à disposição do Governo do Estado o Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, em Campo Grande como um local para auxiliar no combate à pandemia do novo coronavírus, o espaço, localizado nos altos da Avenida Mato Grosso, no Bairro Carandá Bosque, começou a ser usado como local de apoio à logística de materiais e equipamentos de saúde.

Ao todo, o espaço, que tem 16,4 mil m² construídos e uma área total de 73 mil metros quadrados, tendo capacidade para 30 mil pessoas e estacionamento com 1,2 mil vagas, abriga, desde segunda-feira (22), R$ 10 milhões em novos equipamentos e materiais doados pela indústria de celulose Eldorado Brasil, que tem unidade em Três Lagoas.

As doações incluem 400 mil máscaras triplas descartáveis, 800 mil luvas, 400 mil aventais, 400 mil toucas, 200 mil máscaras PFF2 e 68 mil testes rápidos para identificação da doença, que serão distribuídos entre os hospitais do Estado que atuam no tratamento de pacientes diagnosticados com Covid-19.

Segundo o presidente da Fiems, Sérgio Longen, o Sistema Indústria e empresários do setor privado têm trabalhado fortemente na ajuda ao combate à pandemia. “O Albano Franco é um ambiente do setor empresarial e é justo trabalharmos a quatro mãos e buscarmos cada vez mais a proteção da sociedade como um todo. É um espaço que tem condições de suportar toda a estrutura necessária para essas ações de logística e vamos trabalhar juntos para levar proteção a toda a população do Estado”, afirmou.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a participação do setor privado tem sido fundamental para enfrentar a pandemia. “Essas doações são muito bem-vindas neste momento em que a pandemia avança no nosso estado e em todo o país. Muitas empresas estão ajudando Mato Grosso do Sul a vencer essa guerra. A Fiems tem sido uma grande parceria e nos apoiado desde março, quando começou a pandemia, disponibilizando o Albano Franco para o que fosse necessário, além de toda a ajuda com a manutenção de respiradores, doações de máscaras e álcool”, ressaltou.

O presidente da Eldorado Brasil, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, destacou o compromisso da companhia com a saúde, a segurança e o bem-estar das comunidades em que atua. “Estamos completamente engajados na superação dessa pandemia, que está impondo novos desafios a todo o mundo. Estamos trabalhando para apoiar medidas ágeis que contribuam para salvar vidas e para conter os problemas causados pelo coronavírus”, assegurou.