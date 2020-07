Farmácias de Novo Mundo foram apontadas por irregularidades na venda de medicamentos contra Covid-19

Os estabelecimentos devem interromper a "venda-casada" dos medicamentos - (Foto: Reprodução)

As Farmácias Globo e Farmavida, de Mundo Novo, município no interior do Estado e a 460km da Capital, receberam Recomendação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) devido à irregularidade na adoção da prática abusiva de medicamentos classificados como profilaxia à Covid-19. O apontamento foi emitido ontem (14), com intermédio da 1ª Promotoria de Justiça de Mundo Novo.

Na Recomendação, a Promotora de Justiça Lenize Martins Lunardi Pedreira pede aos representantes das farmácias que, a partir do recebimento do documento, parem de realizar a "venda casada" de medicamentos, inclusive daqueles relacionados a possível tratamento profilático da Covid-19, bem como ofereçam aos consumidores que já compraram o kit, caso os medicamentos ainda não tenham sido utilizados, a opção de reembolso integral do valor pago ou do valor correspondente às vitaminas extras, se o cliente preferir ficar com o medicamento.

Foi dado aos representantes legais dos estabelecimentos o prazo de 10 dias para que informem, por escrito, sobre o acatamento ou não da Recomendação, bem como acerca de eventuais medidas adotadas.

O MPMS destacou, ainda, que tem a função de fiscalizar e acompanhar situações envolvendo consumidores em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, e declaram situação de Emergência na Saúde Pública no Estado de Mato Grosso do Sul por conta da alta taxa de infecção, bem como estabelecem medidas preventivas para a contenção e transmissão do vírus causador da doença.