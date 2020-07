Faculdade privada é campeã de multas em MS durante o período de pandemia

A Faculdade Estácio de Sá foi campeã de multas - (Foto: Reprodução)

Entre os meses de março e junho, 83 empresas foram multadas pelo Procon Estadual por irregularidades, conforme os dados divulgados nesta manhã (7) pelo órgão.

A campeã de processos foi a Faculdade Estácio de Sá com 24 punições, totalizando R$ 194.881,50. Além da universidade, a maioria das empresas notificadas é formada por bancos que acumulam 22.264 processos, sendo o Bradesco com 19, Caixa Econômica com 14 e Banco do Brasil com 12. Postos e distribuidoras de combustível constam com 37 unidades notificadas.

Na Estácio, imposição de cláusulas contratuais abusivas, cobrança indevida, falta de informações precisas e a desobediência ao princípio da boa fé nas relações de consumo foram os principais motivos das multas. Em relação aos postos de combustíveis, ausência de preços dos produtos a serem comercializados, itens com validade expirada, elevação de preços sem justa causa, divergência de preços entre o divulgado nas placas e o registrado nas bombas, ausência de informações sobre a diferença de preços no pagamento com cartão ou dinheiro foram alguns dos motivos.

Em relação às agências bancárias, problemas em exigir do consumidor vantagem excessivas, descumprimento de ofertas e propostas, ausência de informações adequadas e precisas além de cobrança indevida ao cliente, foram constatados em todos os que foram denunciados.

Além dos já citados, a lista de processos é composta por empresas dos mais diferentes ramos de atividades, como empresa de telefonia, departamentos, planos de saúde, farmácias, entre outros.