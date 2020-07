Exame para detecção do coronavírus pode ser feito pela Cassems

Na Capital, a coleta é agendada na rede própria e no interior pode ser realizada nos hospitais Cassems ou em laboratórios credenciados - (Foto: Divulgação)

Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o teste sorológico para diagnóstico de Covid-19, aquele realizado a partir de amostras de sangue, soro ou plasma, entrou no rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde.

Esse tipo de exame detecta a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após exposição ao vírus e é indicado a partir do oitavo dia de início dos sintomas.

Aqui no Mato Grosso do Sul, servidores públicos estaduais, atendidos pela Cassems já podem realizar o exame. Porém, de acordo com a determinação da ANS, é preciso um pedido justificado por um médico, e claro, que o paciente tenha sintomas de síndrome gripal.

Aqueles que têm solicitação médica podem enviar o pedido nos canais de transcrição de exames: pelo e-mail transcricao.exames@cassems.com.br e pelo whatsapp (67) 99242-1766.

Pedidos autorizados no sistema aparecem no Aplicativo do Beneficiário. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Disque Dúvidas Coronavírus: (67) 4001-6950 (Campo Grande das 7h às 18h) e (67) 3033-8350 (Dourados das 7h às 18h).

Na Capital, a coleta é agendada na rede própria e no interior pode ser realizada nos hospitais Cassems ou em laboratórios credenciados.