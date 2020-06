Exame de mulher dá negativo em Aquidauana e município segue sem casos confirmados

No próximo boletim estadual a informação do caso confirmado deverá ser atualizada - (Foto: Reprodução)

Após a contestar o resultado do boletim epidemiológico do coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde (SES) onde foi divulgado que Aquidauana havia registrado o primeiro caso coronavírus no município na manhã de ontem (8), a Secretaria Municipal de Saúde da cidade informou por meio das redes sociais no início da tarde de hoje (9) que a cidade segue sem casos suspeitos e nem casos confirmados de coronavírus. A mulher de 39 anos que aguardava o resultado e estava em isolamento testou negativo para o coronavírus, conforme resultado liberado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen).

Mais uma vez - Na coletiva online de hoje o boletim epidemiológico da SES, divulgou um caso confirmado de Covid-19 para Aquidauana, mas segundo a assessoria do município de Aquidauana, o paciente é de Fortaleza (CE). A Vigilância Epidemiológica já fez a certificação dos dados e pediu à SES a retirada do caso da conta de Aquidauana, pois o cidadão é morador de Fortaleza e há muitos anos emitiu o cartão do SUS com endereço de Aquidauana. Pelo fato do contaminado não ter atualizado seu endereço no SUS, o cidadão ao ser testado para Covid-19, o sistema de notificações de casos preencheu o endereço dele como sendo Aquidauana, por estar com informação desatualizada no SUS.

No próximo boletim estadual a informação do caso confirmado deverá ser atualizada.