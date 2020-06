Estados Unidos desautorizam uso emergencial de hidroxicloroquina para tratar covid-19

Até o momento, nenhuma pesquisa ou estudo encontrou efeitos benéficos no uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento da covid-19 - Foto: REUTERS/George Frey

Os Estados Unidos retiraram a autorização de emergência de dois tratamentos para a covid-19 defendidos pelo presidente Donald Trump, devido à falta de eficácia e preocupações com seus riscos.

"Não é mais razoável acreditar que as fórmulas orais HCQ (hidroxicloroquina) e CQ (cloroquina) são eficazes no tratamento da covid-19", escreveu Denise Hinton, cientista-chefe da Food and Drug Administration (FDA).

"Também não é razoável acreditar que os benefícios conhecidos e potenciais desses produtos excedam seus riscos conhecidos e potenciais", afirmou ao anunciar o fim do uso emergencial.

A FDA havia dado luz verde em 30 de março para que esses tratamentos fossem prescritos, apenas em hospitais, a pacientes contaminados pelo novo coronavírus.

Donald Trump depositou grandes esperanças na hidroxicloroquina, cuja eficácia contra a covid-19 nunca foi demonstrada com argumentos rigorosos.

"Há uma boa chance de ter um grande impacto. Seria uma bênção se funcionasse", observou o magnata. Mais tarde, o próprio presidente republicano passou por tratamento preventivo com hidroxicloroquina por duas semanas.

Mas a FDA alertou em 25 de abril contra o uso dos dois medicamentos "fora de um hospital ou ensaio clínico devido ao risco de transtornos do ritmo cardíaco". /AFP