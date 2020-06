Estado socorre Dourados e instala leitos de UTI para combate ao coronavírus

Por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Governo do Estado fez a entrega de cinco monitores e cinco ventiladores pulmonares ao Hospital da Vida, além de dois ventiladores pulmonares para o Hospital Evangélico - (Foto: SECOM GOV MS)

Por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Governo do Estado fez a entrega de cinco monitores e cinco ventiladores pulmonares ao Hospital da Vida, além de dois ventiladores pulmonares para o Hospital Evangélico. Ambas as unidades são do município de Dourados. As entrega foram feitas na sexta-feira (19.06).

Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, a providência representa um socorro ao município de Dourados, que é a cidade com o maior número de casos confirmados de Covid-19 em todo o Estado, chegando a 1.829, segundo boletim epidemiológico divulgado na manhã desta segunda-feira (22.06) pela SES, enquanto a capital, Campo Grande, que tem população quatro vezes maior, chegou a 1.212 confirmações.

“Felizmente, depois das nossas cobranças ao Hospital da Vida e à Secretaria Municipal de Saúde, obtivemos êxito na disponibilização dos leitos de UTI que haviam sido habilitados desde maio e agora já estamos com 20 deles colocados à disposição da comunidade de Dourados e região no Hospital da Vida”, explicou o secretário Geraldo Resende durante a live que apresenta diariamente o boletim da Covid-19.

A entrega de dois ventiladores pulmonares ao Hospital Evangélico de Dourados, também na sexta-feira (19.06), possibilitam à unidade complementar sua estrutura e disponibilizar 10 leitos de UTI para a região. Com os cinco leitos habilitados pelo Ministério da Saúde no Hospital Santa Rita, mais os cinco no Hospital Universitário da UFGD, além dos leitos existentes anteriormente, Dourados tem uma oferta de 48 leitos de UTI para a população regional.

Doações

O secretário Geraldo Resende disse que é esperada para esta semana a chegada de 10 leitos completos de UTI, doados pela empresa JBS para a região da Grande Dourados. Caso isso aconteça, essa estrutura deverá ser montada no Hospital Universitário da UFGD, desde que a Universidade disponibilize os profissionais (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem etc) para atender os futuros pacientes de Covid-19.

No último dia 10 de junho, o secretário fez e entrega Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o Hospital da Vida, cartilhas e máscaras para os indígenas, além de equipamentos hospitalares para o Hospital da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). Para o Hospital da Vida, foram disponibilizados 10 mil máscaras triplas, dois mil aventais, duas mil toucas, 500 máscaras PFF-2, 1,2 mil máscaras N95, 40 fardos de álcool em gel e cinco mil protetores faciais.

Para os indígenas, foram entregues 25,4 mil máscaras doadas pela empresa Energisa, numa articulação feita pela Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), das quais 10 mil foram destinadas à Reserva Indígena de Dourados e 15.400 a aldeias de cidades da região. Também foram entregues 10 mil cartilhas produzidas na língua Guarani e Terena, por meio de um projeto da UFGD com apoio da SES, com orientações para a prevenção ao novo coronavírus.

No mesmo dia, o secretário Geraldo Resende entregou dez monitores multiparamétricos, dez respiradores pulmonares, dez respiradores pulmonares portáteis, 1,2 mil máscaras N95 e três mil máscaras normais para o HU/UFGD.

Posteriormente, no último dia 17 de junho, a SES destinou mais 10 mil máscaras triplas para o Hospital Universitário da UFGD, 10 mil para o Hospital da Vida, 20 mil para Unidades Básicas de Saúde de Dourados e 10 mil para o Hospital da Missão Evangélica Caiuás. Das seis mil toucas, duas mil foram para o Hospital da Vida, duas mil para as Unidades Básicas de Saúde, cinco mil para o Hospital da Missão Evangélica Caiuás e 1.500 para o HU da UFGD. Os EPIs foram doados pelo Projeto Todos pela Saúde, do Banco Itaú.