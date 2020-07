Estado do Rio registra 132.822 casos e 11.624 mortes por covid-19

Segundo Secretaria de Saúde, 112.355 pacientes se recuperaram - (Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)

O estado do Rio de Janeiro registrou 132.822 casos confirmados e 11.624 mortes por covid-19 desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (14), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). São mais 778 casos e 150 óbitos pela doença nas últimas 24 horas. Há mais 1.106 óbitos em investigação e 112.355 pacientes se recuperaram da doença.

A capital lidera o número de casos confirmados, com 65.121 pessoas infectadas. Entre os demais municípios com maior número de doentes estão Niterói (7.294), São Gonçalo (6.429), Nova Iguaçu (3.664), Duque de Caxias (3.635), Macaé (3.478), Itaboraí (2.804), Angra dos Reis (2.473), Campos dos Goytacazes (2.219), Volta Redonda (2.171), São João de Meriti (1.889), Queimados (1.835), Magé (1.815), Itaguaí (1.701), Belford Roxo (1.607), Maricá (1.562), Teresópolis (1.262) e Cabo Frio (1.067).

A liderança no número de mortes também é da capital, com 7.432 óbitos. Entre os demais municípios com maior número de mortes estão São Gonçalo (521), Duque de Caxias (485), Nova Iguaçu (376), São João de Meriti (260), Niterói (254), Belford Roxo (190), Magé (147), Campos dos Goytacazes (146), Itaboraí (143), Mesquita (115), Petrópolis (104), Macaé (97), Volta Redonda (96) e Angra dos Reis (92).