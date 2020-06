Estado amplia número de testes em Dourados e drive thru agora atende aos sábados e domingos

Com o avanço tanto de casos confirmados como em óbitos no município de Dourados, a Secretaria de Estado de Saúde decidiu ampliar tanto o número de testes no drive thru como nos dias de atendimento, que agora passa a acontecer todos os dias, incluindo sába - (Foto: SECOM GOV MS)

Com o avanço tanto de casos confirmados como em óbitos no município de Dourados, a Secretaria de Estado de Saúde decidiu ampliar tanto o número de testes no drive thru como nos dias de atendimento, que agora passa a acontecer todos os dias, incluindo sábados e domingos.

A partir do dia 20 de junho, em Dourados, serão realizados 50 testes RT PCR, ou seja, de biologia molecular e os 50 testes rápidos nos sábados e domingos. Durante a semana, são realizados 180 exames RT PCR e 80 testes rápidos. A equipe da Unimed Saúde participará da ação realizando 50 testes RT PCR e 50 testes rápidos, de segunda à sexta. Semanalmente, serão 2 mil testes realizados no município.

“A intenção é de atender uma demanda crescente da população, em procura pelos testes. Essa ampliação é uma ação do Governo do Estado, por meio SES e do Corpo de Bombeiros e conta com apoio dos profissionais da Unimed de Dourados, que são médico, enfermeiro e técnico de enfermagem”, reforçou o secretário de Saúde, Geraldo Resende.

De acordo com o boletim epidemiológico da SES, o drive-thru de Dourados realizou 1.794 exames de diagnóstico da doença, com 458 casos confirmados apenas com esta iniciativa. “O Estado registra atualmente 4.666 casos confirmados da doença, sendo um patamar muito preocupante. São 41 óbitos. Dourados tem o maior número de infectados, com 1.630 casos confirmados e 9 mortes”, disse Resende.

Disk Coronavírus

O drive thru em Dourados funciona no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado na Avenida Presidente Vargas, 1167, Vila Progresso. O telefone para agendamento do drive thru é o (67) 3311-6263.