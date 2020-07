Epicentro da Covid-19 em MS, Dourados alinha ações com o Estado

O governador Reinaldo Azambuja, juntamente com os secretários de Estado, Eduardo Côrrea Riedel (Segov) e Geraldo Resende (Saúde), reuniram-se com o novo secretário adjunto de saúde municipal, Gecimar Teixeira - (Foto: SECOM GOV MS)

Com o intuito de se atualizar sobre as recentes demandas do município de Dourados, relacionadas ao combate do coronavírus, o governador Reinaldo Azambuja, juntamente com os secretários de Estado, Eduardo Côrrea Riedel (Segov) e Geraldo Resende (Saúde), reuniram-se com o novo secretário adjunto de saúde municipal, Gecimar Teixeira.

No encontro realizado nesta quarta-feira (08.07), na Governadoria, foi debatida a importância da rápida tomada de decisões diante do avanço da doença na cidade. Para Riedel, o caminho mais assertivo para diminuir impactos na saúde e na economia do município é o diálogo.

“O Governo está aberto ao diálogo com todos os municípios e está acompanhando de perto a situação de Dourados, que hoje ocupa o preocupante segundo lugar no ranking de maior número de casos no Estado. A união é o que fará diferença no combate à pandemia”, ressaltou o secretário destacando ainda iniciativas importantes como as barreiras sanitários, o drive-thru e ampliação de leitos, entre outras.

“A reunião foi produtiva, falamos sobre o apoio do Organização Pan Americana de Saúde (Opas) e da organização de vigilância. O governador e os secretários apresentaram apoio à nossa cidade, além de algumas orientações e sugestões, deixando claro que não vão determinar mas sim sugerir medidas. Riedel enfatizou que, semanalmente, nos enviará os relatórios com as recomendações do Programa de Segurança e Saúde (Prosseguir). Assumo o cargo com muita vontade, até porque já tive a doença e como médico já trabalhei na linha de frente. Preciso de todo apoio possível”, ressaltou Teixeira.

Também participaram do encontro, a secretária adjunta de Estado de Saúde, Christinne Maymone, e o assessor especial da Prefeitura de Dourados, Alexandre Mantovani.

Situação do município

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Dourados ocupa o segundo lugar no ranking estadual de casos confirmados de coronavírus, com 3.135 pessoas infectadas com a doença. É a terceira maior incidência de Mato Grosso do Sul, com 1.294,7 casos para cem mil habitantes. Dourados, segundo a SES, registra 38 óbitos. Em todo o Estado são mais de 10,8 mil casos confirmados e 134 óbitos.