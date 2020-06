Enquanto sul-mato-grossense leva vida normal casos de Covid-19 sobem 36% durante o feriado

Os óbitos provocados pela doença, saltaram de 24 para 33, representando aumento de 37,5%. - ( Foto: Arquivo/ SECOM MS)

Ao mesmo tempo que os casos de Covid-19 bateram novos recordes em Mato Grosso do Sul, o feriadão de Corpus Christi movimentou as cidades do interior do Estado. Os casos confirmados do novo coronavírus registraram aumento de 36,7% durante o feriado, e os positivos que na quarta-feira (10.6) eram 2.597, já somam 3.551 nesta segunda (15.6). Os óbitos provocados pela doença, saltaram de 24 para 33, representando aumento de 37,5%.

Enquanto isso, a única medida eficaz para controle da doença é ignorada, e a adesão ao isolamento social segue abaixo dos 50% na média geral do Estado, quando o índice ideal seria 70%. O mapeamento que na quarta-feira (10) registrou adesão de 36,1%, foi de 41,8% na quinta-feira (11), 35,3% na sexta (12), 39,3% no sábado (13) e 45,9% no domingo (14).

Histórico de isolamento dos últimos 15 dias em Dourados

Nas cidades com maior número de casos, o comportamento é de negação. Em Dourados, que figura como epicentro da doença, a adesão ao distanciamento social neste domingo foi de 50%. Já Campo Grande, registrou recolhimento de 45,2%. A média de pessoas em casa em Guia Lopes neste domingo foi de (53,2%), Fátima do Sul (45,3%), e Três Lagoas (46,9%). Nas demais cidades as taxas variam entre 30,1% a 57,7%. Confira aqui a lista completa de municípios.

Durante atualização dos dados nesta segunda-feira (15.6) a equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES) reforçou a necessidade de a população ficar atenta para a realidade que tem se materializado em Mato Grosso do Sul. “É muito preocupante a questão do isolamento social. Os municípios que já tiveram experiência com o surto, não podem baixar a guarda. Para que nós não tenhamos um colapso no nosso sistema de saúde”, reforçou a adjunta da SES, Christine Maymone.