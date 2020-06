Em uma semana de atividades, laboratório da UFGD realiza 129 exames de covid-19

Equipe da UFGD trabalha para atender à crescente demanda por exames de covid-19 - Foto: Divulgação/UFGD

Com uma semana de funcionamento para exames de covid-19, o Laboratório de Pesquisas em Ciências da Saúde (LPCS) da UFGD já efetuou 129 testes em amostras, todas oriundas de pacientes de Dourados. Outros 83 exames encontram-se em execução e devem ter resultados prontos em até 48 horas.



A equipe, que conta com técnicos de laboratórios das faculdades de Ciências da Saúde (FCS) e de Ciências Biológicas e Ambientais (FCBA), além de duas farmacêuticas bioquímicas e um biomédico, tem condições de analisar cerca de 50 amostras de material coletado por dia. Para isso, todo o espaço teve que passar por adequações, conforme recomendações sanitárias municipal e estadual.



O trabalho é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e a Universidade, na tentativa de desafogar as atividades no Laboratório Central (LACEN), em Campo Grande, que fica a cargo de testar as amostras da saúde pública de praticamente todo o Estado.



Em dados atualizados nesta quarta-feira (03), o município de Dourados contabiliza 378 casos de covid-19 e se configura como a cidade com mais pessoas infectadas em Mato Grosso do Sul, que soma um total de 1.802 pacientes com coronavírus. Destes, 39 permanecem internados em hospitais públicos e privados do Estado.