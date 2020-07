Em primeiro dia de novo horário do toque de recolher, quase 90 estabelecimentos foram flagrados abertos

O telefone 153 disponível para denúncias de pessoas que não estariam respeitando a quarentena, recebeu 158 ligações - (Foto: Reprodução/Guarda Municipal)

Mesmo com todas as medidas impostas pela Prefeitura de Campo Grande em alterar o horário do toque de recolher das 20h às 5h a partir de ontem (8), foram flagrados 88 estabelecimentos comerciais funcionando após o horário definido. Além dos estabelecimentos comerciais, pelo menos 77 pessoas foram orientadas a voltar para casa. A fiscalização aconteceu de forma surpresa e sete equipes percorreram as sete regiões da cidade, com o objetivo de orientar, fiscalizar e até punir os estabelecimentos que não estiverem cumprindo com as medidas de biossegurança, o toque de recolher ou com outras irregularidades como alvará.

A medida não se aplica a mercados, postos de combustíveis, farmácias e serviços de saúde, que podem funcionar em horário estabelecido no alvará de localização e funcionamento respectivo, de coleta de resíduos, transporte coletivo, motorista de aplicativo e ações destinadas ao enfrentamento da Covid-19.

Será permitido apenas 40% da lotação máxima nos estabelecimentos comerciais, inclusive academias e igrejas; a proibição de festas, eventos e reuniões de qualquer natureza que gerem aglomeração de pessoas, inclusive eventos esportivos e campeonatos, bem como do compartilhamento de objetos, inclusive narguilés e tererés; a execução de música ao vivo na modalidade “voz e violão”, limitado à apresentação de no máximo duplas poderá ocorrer em bares e restaurantes, desde que respeitado o toque de recolher, sendo vedada em tabacarias, lojas de conveniência, casas noturnas, boates, casas de shows e espaços de eventos; delivery continua funcionando normalmente.

A decisão de mudar o horário do toque de recolher, foi em decorrência do alto índice da ocupação nos 72% nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva de hospitais públicos e privados.

Interior - Enquanto na Capital a Prefeitura alterou o horário do toque de recolher das 20h às 5h e flexibilizou mais uma vez o funcionamento dos bares e restaurantes, no município de Dourados, a 229 km de Campo Grande a coisa foi mais radical. Por meio do decreto divulgado hoje (8), a prefeita Délia Razuk (PTB) proibiu a abertura de academias de ginásticas, estudios, e afins, além de bares, conveniências e tabacarias por 10 dias reforçando ainda a mais a fiscalização em estabelecimentos que não cumprirem as normas de decretos de biossegurança. De acordo com boletim divulgado hoje, o município teve mais 40 casos confirmados em 24h, perdendo apenas para Campo Grande que registrou 188 novos casos.

A restrição já havia sido estabelecida proibindo a aberturas de igrejas, por exemplo. O decreto deve valer a partir de sexta-feira (10), mais pode ser prorrogada mediante análise técnica.