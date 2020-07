Em MS as mulheres são as mais infectadas pelo Covid-19

No Mato Grosso do Sul também é possível notar que 51,4% dos casos de Covid-19 são de mulheres - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

De acordo com último boletim epidemiológico realizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) de ontem (12), os dados apontaram que os perfis de pessoas com maior índice de contaminação foram pessoas entre 30 e 39 anos, marcando um percentual 27,51% da população. No Mato Grosso do Sul também é possível notar que 51,4% dos casos de Covid-19 são de mulheres, já os homens chegam a margem de 48,6%.

Com mais 228 exames positivos para o novo coronavírus nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 13.197. Foram registrados oito óbitos, passando para 161 mortes pela doença em MS. Dos 13.197 casos confirmados, 4.083 estão em isolamento domiciliar, 8.678 estão sem sintomas e já estão recuperados e 285 estão internados, sendo 164 em hospitais públicos e 121 em hospitais privados.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 69.962 notificações de casos suspeitos da Covid em Mato Grosso do Sul.