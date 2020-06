Em momento de pandemia, número de divórcios registra queda em Mato Grosso do Sul

No ano passado, 1.271 se separaram consensualmente e 1.028 litigiosos - (Foto: Lana Cristina/Agência Brasil)

“...O casal se separou após 10 anos de casamento”. Vem sendo muito comum ler neste momento de pandemia notícias relacionadas ao fim do matrimônio de personalidades que talvez você nunca tenha imaginado que um dia chegaria ao fim.

A decisão pelo divórcio não é uma decisão fácil, pois envolve filhos, moradia e divisão de bens. A situação pode ficar ainda mais difícil neste momento de pandemia, pois muitos casais estão sendo obrigados a continuar morando na mesma residência. Mas segundo um levantamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), apesar da pandemia, de janeiro a maio, o número de divórcios no Estado teve uma queda comparado com o mesmo período de 2019. Foram 1.675 separações até o momento, contra 2.299 no ano passado.

Apesar de ter tido queda no número geral, em março, mês de início da pandemia no Estado, houve o pico de divórcios até o momento: 472 separações. Já em março do ano passado, 403 casais se separaram. Em abril houve uma queda: 162 casais pediram divórcio e em abril de 2019, 544 se separaram. No mês passado houve 300 e no mesmo mês do ano passado tiveram 552 divórcios. Se formos tratar da maneira do divórcio, neste ano 902 se separaram de forma consensual e 773 partiram para o litigioso.

Muitos casais preferiram ficar juntos neste momento delicado - (Foto: Marcelo Camargo)

No ano passado, 1.271 se separaram consensualmente e 1.028 litigiosos.

Nacional - E não é só no MS que houve uma queda de casais que optaram em continuar juntos. Pesquisa feita pela plataforma digital Icasei mostra que a pandemia do novo coronavírus causou queda expressiva no número de casamentos no Brasil. Segundo o levantamento, o número de cerimônias, após o dia 11 de março, registrou uma queda de até 61,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A pesquisa mostra também que, como reflexo da quarentena, houve uma queda, após 11 de março, de 87,2% no número de confirmação de presença dos convidados às cerimônias. Segundo o levantamento, foi observado ainda uma queda de 97% no acesso dos convidados à lista de presentes virtual dos noivos, o que indicaria que, por conta do isolamento social, os convidados estão deixando de presentear os noivos.