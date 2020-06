Em live 100, governador faz levantamento de ações de combate a pandemia

Governador Reinaldo Azambuja - (Foto: SECOM GOV MS)

Com as menores taxas de infecção, internação e óbito por causa da Covid-19, Mato Grosso do Sul está hoje em último lugar na tabela que contabiliza os números do coronavírus no Brasil.

Durante a live de número 100, realizada nesta quinta-feira, dia 25, Reinaldo fez um levantamento das ações já realizadas.

Reinaldo Azambuja ressaltou que a situação do Estado não é confortável diante da pandemia.

O governador ainda destacou a transparência do Executivo Estadual nas ações de combate à doença. Mais de 5,7 milhões de pessoas foram alcançadas só no Facebook desde que a ferramenta de comunicação passou a ser utilizada para divulgar a situação do coronavírus.