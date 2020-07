Funcionando apenas com 30% de lotação nos comércios, Capital registra segundo pior índice de isolamento do País

A média é considerada bem abaixo da indicada, que é de 70%, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS) - (Foto: Denilson Secreta)

Com as novas medidas no comércio local em dia útil, Campo Grande registrou uma média de 29% na taxa de isolamento social nas 24h de ontem (20). Na frente apenas de Palmas, que marcou 34,91%. A média é considerada bem abaixo da indicada, que é de 70%, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A semana começou com novas medidas, já que o comércio permaneceu aberto, mas funcionando às 9h, encerrando as atividades às 17h. Os shoppings centers também desde ontem estão funcionando das 11h às 19h. Os estabelecimentos que estão permitidos a abertura, devem funcionar com lotação máxima de 30% de sua capacidade. Bares, restaurantes e padarias não poderão fazer a junção de mesas e a ocupação máxima fica limitada a 6 pessoas por mesa

A curva de baixo isolamento é notória, já que no primeiro fim de semana em que as atividades não essenciais permaneceram fechadas houve apenas um aumento de 3,5% o índice de isolamento social comparado ao anterior. A taxa do sábado foi de 46% e de 49,3% no domingo.

Os bairros em que a população ficou nas ruas foram: Jardim Noroeste com 20,80%, Portal da Lagoa com 21,90%, Maria Aparecida Pedrossian com 23,60%, Vila Nasser com 24,30% e Nova Campo Grande (25%).

Fiscalização - Integrantes da Polícia Militar e do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o governador Reinaldo Azambuja, o prefeito Marquinhos Trad, o procurador-geral de Justiça do MPMS, Alexandre Magno de Lacerda, o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública de MS, Antônio Carlos Videira, e o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcos Paulo Gimenes se reuniram ontem (20) para alinhar medicas que vão reforçar a fiscalização para o cumprimento das medidas de combate à Covid-19 em Campo Grande. Entre as ações adotadas pelo município estão o toque de recolher das 20h até às 5h e o fechamento de serviços não essenciais, como bares e restaurantes, aos finais de semana.

Cobrada pelo Ministério Público, a Prefeitura pediu apoio da Polícia Militar para fechar o cerco contra as pessoas que não cumprem as medidas de combate à doença. Segundo as autoridades municipais, no último fim de semana cerca de 200 notificações foram emitidas - para estabelecimentos que insistem em abrir fora do horário permitido e pessoas que saem às ruas em busca de serviços não essenciais.

Reunião realizada ontem (20)

“Discutindo os efeitos da inobservância aos decretos municipais, principalmente em Campo Grande, decidimos por colocar em prática medidas de apoio às fiscalizações não só na Capital, mas em qualquer município de MS onde for necessário - a exemplo do que já estamos fazendo com os postos de fiscalização sanitária montados nas fronteiras e nas divisas do Estado”, destacou o secretário estadual de Justiça e Segurança Pública de MS, Antônio Carlos Videira.