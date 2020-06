Em dia de praias movimentadas, Rio registra 175 novas mortes por covid-19

Apesar de a permanência na areia estar proibida, cariocas aproveitaram algumas medidas de abertura - (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O Estado do Rio registrou 175 novas mortes e 1.052 novos casos de covid-19 neste sábado, 13. Ao todo, são 78,8 mil infectados no Estado, com 7.592 óbitos.

Enquanto isso, as praias da capital fluminense ficaram movimentadas - os governos estadual e municipal anunciaram medidas de flexibilização que começaram a valer no início da semana.

Apesar de a permanência na areia estar proibida, cariocas aproveitaram algumas medidas de abertura, como a permissão para realizar atividades físicas no mar.

Agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal tiveram que retirar alguns banhistas.